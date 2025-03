Fiesoli non è un anziano qualsiasi

Pontini

A vederlo nell’aula della Commissione d’inchiesta parlamentare sugli orrori del Forteto, vecchio e acciaccato ma chissà se realmente confuso, Rodolfo Fiesoli sembrerebbe non aver fatto paura a nessuno. In fondo nemmeno Erich Priebke, l’aguzzino delle Fosse Ardeatine o Bernardo Provenzano, il capomafia responsabile di decine di omicidi, avevano le fattezze dei mostri quando la giustizia li ha inchiodati alle loro atroci colpe. Chiamati a risponderne solo in tarda età e malati. Ma un anziano condotto davanti alle proprie responsabilità diventa simbolo di una giustizia che non dovrebbe avere un termine.