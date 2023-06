Fiesole, online il nuovo portale web del Comune

E’ online il nuovo portale web del Comune di Fiesole, che è stato uniformato alle linee guida stabilite a livello nazionale da Agid, Agenzia per l’Italia digitale per le pubblica amministrazione. Nella home page gli utenti visualizzano le ultime notizie, gli eventi in programma e l’accesso diretto ai siti tematici. Servizi, uffici comunali e la struttura della macchina amministrativa sono invece elencati nella parte bassa della pagina. "Il lavoro è in divenire – precisa il sindaco Anna Ravoni – ma assicuro che al termine non si perderà alcun servizio". Ancora da inserire è, per esempio, la rassegna stampa, servizio particolarmente apprezzato. "Sarà riattivata presto, con aggiornamenti dopo le ore 12. Come tutte le novità – prosegue Ravoni – servirà un pò di tempo per prendere confidenza con il cambio dell’impostazione frutto del lavoro di Urp e segreteria, che ringrazio".