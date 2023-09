"Fiesole: Liliana Cavani, la prima volta di una donna regista"

Il premio “Maestri del cinema“ torna a parlare italiano e per la prima volta nella sua lunga storia lo fa con una donna. E’ la registra Liliana Cavani la vincitrice dell’edizione 2023 del prestigioso riconoscimento che il Comune di Fiesole ha istituito nel 1966 e che oggi è portato avanti insieme al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Simone Emiliani. La serata di premiazione sarà sabato 23 settembre al Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli,1) con ingresso gratuito. Alle 20.30 il pubblico potrà incontrare la regista Cavani e assistere alla presentazione del volume monografico, dal titolo "Il tempo, la Storia, il mito. Il cinema di Liliana Cavani" a cura di Valentina D’Amico con i contributi dei soci del Sncci, per le Edizioni ETS di Pisa. Ospite speciale della serata l’attrice Chiara Caselli che ha lavorato in "Dove siete? Io sono qui" e "Il gioco di Ripley".

La cerimonia di premiazione si terrà alle 22 e a seguire sarà proiettato il film "L’ordine del tempo", liberamente tratto dal best seller di Carlo Rovelli, presentato fuori concorso all’80esima Mostra del Cinema di Venezia dove Cavani ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. Sempre il Teatro di Fiesole ospiterò una retrospettiva dedicata alla regista. Si parte con "Galileo del 1968" (3 ottobre); quindi mercoledì 18 ottobre "I cannibali" del 1970 e per chiude con "Il portiere di notte".

