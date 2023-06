Fiesole diventa città del benessere, 'Olos Yoga Festival

Sabato e domenica Fiesole si trasformerà nella città del benessere, in occasione di ‘Olos Yoga Festival" dedicato agli stili di vita sani e all‘integrazione corpo-mente per migliorare la salute. I giardini di San Francesco saranno sede di dimostrazioni di esercizi pratici delle arti del benessere e stand informativi, in un’alternanza di eventi. Dalle ore 10 alle 20 si terranno lezioni di varie forme di yoga, tai chi e qi gong fatte da professionisti, in conferenze e in trattamenti reiki. Al termine della giornata di domenica, dalle ore 19, viene organizzata una cena-yoga a cura del ristorante India (prenotazione 3311088989) L’iniziativa è proposta dalla Pro-Loco Fiesole con l’obiettivo di far emergere la voglia di migliorarsi e invecchiare in modo attivo. Lo yoga è infatti un antico sistema indiano per la disciplina del corpo e della mente. La sua pratica favorisce benessere, calma e lucidità. D.G.