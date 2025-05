Fiesole, al via il Memorial Niccolò Galli

Fiesole (Firenze), 25 maggio 2025- Ha preso il via la 23ª edizione del Memorial “Niccolò Galli”, torneo di calcio giovanile a scopo benefico dedicato alla memoria del giovane calciatore scomparso prematuramente. Ieri il calcio di inizio, nel campo sportivo Stadio Poggioloni Pandolfini del Fiesole Calcio a Caldine, presente il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti, l’assessore allo sport Francesco Sottili insieme a Giovanni Galli padre di Niccolò. Per la prima volta il Comune di Fiesole ospita questa manifestazione, che vedrà protagoniste fino a domenica 25 maggio 10 squadre: la classe 2012 di US Affrico, Atalanta FC, Bologna FC, Empoli FC, Floria, Juventus FC, Inter FC, AC Milan, AC Monza e AS Roma.

“Un grande privilegio per Fiesole ospitare per la prima volta il Memorial Niccolò Galli – ha detto il sindaco – ed è emozionante essere qui oggi. Una competizione che porta il ricordo di questo ragazzo straordinario e dove la famiglia ha saputo trasformare la più grande delle tragedie in un gesto di amore per tutta la comunità. Lo sport è anche cultura e in questa accezione il Memorial rientra a pieno titolo all’interno della candidatura di Fiesole Capitale Italiana della Cultura 2028”. Le premiazioni previste alle 17.30 di domenica. Il memorial è patrocinato da Regione Toscana e Comune di Fiesole, organizzato dalla Fondazione Niccolò Galli Onlus. Anche per questa edizione del Memorial non è mancata una ulteriore testimonianza dell'impegno costante verso la comunità fiorentina da parte della Fondazione Niccolò Galli Onlus con la donazione di una nuova ambulanza alla Misericordia di Campo di Marte. Per info e programma Memorial Niccolò Galli, sito web: www.niccoclub.it

Daniela Giovannetti