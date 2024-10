Fiere e sagre paesane. Castagne e marroni grandi protagonisti

Castagne e marroni sono gli indiscussi protagonisti delle feste paesane e sagre di questo fine settimana. A San Piero a Sieve, il 13, 20 e 27 ottobre, si festeggiano i frutti più apprezzati dell’autunno. Dalle 8 alle 19 il parco Antonio Berti diverrà luogo di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. Si potranno degustare bruciate e altri piatti a base di marroni. E ci sarà il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a km 0 (marroni, miele, mele, zafferano, dolci ecc.) e degustazioni di vini del territorio. A Palazzolo sul Senio, nelle domeniche di ottobre, tradizionale ’Sagra del Marrone e dei Frutti del Sottobosco’. L’evento punta a promuovere il Marrone del Mugello Igp e propone anche il mercatino dei profumi d’autunno. A Marradi appuntamento con la mostra mercato del marron buono e tante altre attrazioni enogastronomiche e ricreative. Due eccellenti appuntamenti anche a Vicchio il 13 e 20 ottobre con la consueta ’Festa dei Marroni’. Negli stand caldarroste, polenta, vin brulè, frittelle di marroni e altre specialità locali. Presenti il mercato straordinario e degli hobbisti e non mancheranno eventi musicali. Al Lago Viola di Vicchio tiene banco la Festa del tortello, porcino e marroni in programma a ottobre tutti i sabato sera e la domenica a pranzo e cena. Si potranno gustare varie specialità di stagione, oltre al famoso tortello mugellano, porcini fritti, ficattole e altre bontà.

Il centro storico di Impruneta si appresta a vivere la tradizionale Fiera di San Luca, in programma da domani al 20 ottobre. Questo evento, tra i più antichi d’Europa, è strettamente legato alla celebrazione del patrono del paese, San Luca, il 15 ottobre. Ogni anno la Fiera coinvolge l’intera comunità con un calendario ricco e variegato, che intreccia le antiche tradizioni locali con nuove proposte, offrendo un mix di storia e innovazione.

Fino a domenica allo stadio del Bisenzio di Signa è in corso la ‘Sagra della cipolla’, giunta all’ottava edizione (Info e prenotazioni: 3493377588 o 3341334631).

Francesco Querusti