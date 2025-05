Mille giovani in festa a Loppiano. Un Primo Maggio di speranza

Un migliaio di ragazzi dall’Italia e dall’estero hanno partecipato a ’You are born to bloom, il coraggio di fiorire’, l’edizione 2025 del Primo Maggio di Loppiano che ha dato voce alle fragilità e ai conflitti interiori dei giovani di oggi. Al centro, lo spettacolo di teatro musicale ideato da un cast di professionisti e messo in scena nel pomeriggio anche grazie ai giovani che, fin dal mattino, si sono messi in gioco in 17 laboratori, incluso canto corale, danza, teatro e percussioni. "Ciò che tormenta i nostri pensieri rende difficile andare incontro all’altro, sostenerlo nelle sue difficoltà, essere vigili sulle fratture del mondo, quando le prime ferite irrisolte sono dentro di noi" dicono Emily e Marco, i due presentatori del Primo Maggio della cittadella dei Focolari. Fiorella, peruviana, ha raccontato di come la sua vita, nonostante gli ottimi risultati negli studi e nel lavoro, fosse diventata priva di un obiettivo importante. "Quando ho sentito parlare dell’economia di comunione – racconta – ho voluto sperimentarla. A Sophia, l’università di Loppiano, ho ritrovato un nuovo senso". I giovani si sono confrontati sul rapporto con la natura, sulle nuove tecnologie, sul fenomeno delle migrazioni, sulla conoscenza di sé. Presenti anche il Gen Verde, la cantante Martina Nicosia, in arte Martinico, la band veronese AsOne, i ballerini della LAD di Monsummano e la Compagnia Teatrale Aletheia.

Manuela Plastina