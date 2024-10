Fiera, il taglio del nastro si avvicina. L’edizione rispolvera le origini. Si torna verso piazza Togliatti

Domani al via la Fiera di Scandicci. Un’edizione di transizione per la nuova amministrazione comunale, che punta a quella 2025 per dare fino in fondo la sua impronta. Ma la Fiera è sempre un happening irrinunciabile per ogni scandiccese: dal 1866 va in scena nel cuore della città. Saranno 9 giorni (la chiusura è domenica 13) intensi, Il titolo di questa edizione è ‘La Fiera cambia con te’; i visitatori potranno dire la loro su come vorrebbero la fiera del futuro. L’inaugurazione è fissata domani alle 11 in piazza della Resistenza. Ieri la manifestazione è stata presentata in consiglio regionale: erano presenti la consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana, Federica Fratoni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, la sindaca, Claudia Sereni, il suo vice con delega alla fiera Yuna Kashi Zadeh e Dario Dino-Guida, project manager di Lucca Comics & Games. Quest’anno la manifestazione torna verso piazza del mercato e lungo la tramvia. Dopo alcuni anni, la Fiera torna nel suo luogo tradizionale: ovvero torna ad avvicinarsi verso Piazza Togliatti (piazzetta rossa) e lungo la rete tramviaria (fermate De André e Resistenza), avvolgendo e coinvolgendo le realtà commerciali delle strade e delle piazze vicine.

Attese circa 300mila persone nel giro di nove giorni, su un’area che si estende per 20mila metri quadrati con 300 aziende impegnate e i tanti padiglioni lungo il perimetro. Molti gli eventi in programma: domani e domenica all’Auditorium di piazzale della Resistenza: "Ludo in Fiera", Festival del gioco in scatola inclusivo e intergenerazionale realizzato da Lucca Comics & Games e sostenuto da Unicoop Firenze e dal Comune di Scandicci. Il 9 ottobre alle 18 Area Expo: incontro sul tema del lavoro nel settore della moda con Leonardo Marras, Assessore della Regione Toscana con deleghe a economia e attività produttive. Il 10 alla stessa ora al Villaggio dello Sport la premiazione di Ekaterina Antropova, campionessa olimpica della Savino del Bene Volley. Sarà presente la Sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Chiusura l’11 alle 18 allo stand green arena con la presentazione del nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Torregalli col presidente della Toscana Eugenio Giani, il direttore del Pronto soccorso di Torregalli Gianfranco Giannasi, la sindaca Claudia Sereni, e il 13 alle 6 del pomeriggio con "Buon compleanno, Scandicci. 1774-2024", con la sindaca Sereni, lo storico dell’area Marco Gamannossi e il professor Zeffiro Ciuffoletti, storico dell’arte.

Oltre ai tradizionali padiglioni, tra cui “Abitare la casa” per arredo e mobili da circa 5mila metri quadrati, anche due nuove aree: una enogastronomica con attività, incontri ed eventi di settore, l’altra tutta sull’ambiente, incentrata su temi come la sostenibilità e l’economia green. In piazza della Resistenza infine verrà allestito un grande villaggio dello sport totalmente rinnovato rispetto al passato, con tante attività a cui tutti potranno accedere per mettersi alla prova nelle varie discipline. Qui si troveranno, tra le altre, un campo di Padel, un campo di Pickleball, una parete di 8 metri per arrampicata, i percorsi per bici allestiti dalla Federazione Italiana Ciclismo e tanto altro ancora.

Fabrizio Morviducci