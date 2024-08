Fiera, gastronomia e bancarelle. La città si accende dal 5 al 13 ottobre

Le tensostrutture sono già quasi in piedi. Sono partiti i lavori per la fiera di Scandicci che quest’anno si terrà dal 5 al 13 ottobre. In base al capitolato stipulato tra Comune e Sicrea, arrivata all’ultimo anno di appalto, l’area sarà più o meno quella dello scorso anno, con alcune novità. La prima è il ritorno in piazza Togliatti.

"Sono iniziati i lavori di montaggio della prossima fiera di Scandicci – dichiara il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh –. Appena insediati abbiamo iniziato a lavorare subito ad alcune novità già per questa prossima edizione, come l’allargamento verso piazza Togliatti, un nuovo protagonismo del Terzo settore e la presenza di un villaggio dello Sport in piazzale della Resistenza. Vogliamo scrivere una nuova storia anche per la Fiera di Scandicci, pezzo importante della storia del nostro territorio, che oggi necessita di una profonda reinterpretazione. Avvieremo un percorso nei prossimi mesi che ci accompagnerà verso il nuovo bando di gara per la gestione dei prossimi anni".

L’amministrazione, in ragione dei vari cantieri che interessano il centro della città e che potranno essere aperti anche nell’imminenza della kermesse, si riserva di apportare modifiche alla planimetria, da comunicare tempestivamente a Sicrea prima della presentazione del progetto definitivo. Sul fronte della sicurezza gli organizzatori dovranno predisporre un piano adeguato per sostenere l’impatto di un evento che ha una partecipazione complessiva di circa 350.000 visitatori (con numero massimo di 480.000 visitatori), con punte massime giornaliere di circa 55.000 persone. Il fierone del giovedì sarà nuovamente sull’asse piazza Matteotti via Allende.

Le modifiche alla viabilità e il controllo della centrale relativa alla sicurezza saranno a carico della polizia municipale, e del comandante Giuseppe Mastursi, che ha letteralmente ‘inventato’ i passaggi a livello lungo la linea del tram che permettono ai visitatori di attraversare in sicurezza i binari. Ma la fiera sarà sicuramente anche una passerella per la nuova amministrazione che sta pensando anche a un programma di eventi istituzionali per parlare ai cittadini e presentare le proprie linee politiche per il prossimo quinquennio.