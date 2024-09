Fiera di Mezzagosto, buona la prima Caporaso: "Numeri importanti"

Buona la prima. Promossa a pieni voti la prima fiera da sindaco di Emanuele Caporaso, con tre giorni ricchi di eventi e che ha visto i suoi momenti clou nel concerto di Bobo Rondelli e nella premiazione degli atleti e delle società sportive di Lastra a Signa che si sono distinti nel corso della stagione agonistica 2023/2024. Basti pensare che solo ad assistere all’esibizione del cantautore livornese in piazza del Comune c’erano oltre mille persone. Numeri che certificano la riuscita della manifestazione, come sottolineato anche dalle parole del primo cittadino lastrigiano. "E’ stata un’Antica Fiera di Mezzagosto davvero importante – ha detto Caporaso – e ‘farla’ da sindaco è stato ancora più bello ed emozionante. La buona riuscita mi è stata confermata anche dai tanti riscontri avuti dai cittadini in questi giorni".

È stata insomma una fiera che ha segnato il nuovo corso dell’amministrazione comunale in carica da pochi mesi: "Mi piace sottolineare gli elementi di novità che l’hanno caratterizzata, come per esempio il richiamo all’agricoltura, con il corteo dei trattori, e l’utilizzo del Giardino delle mura, che vogliamo riproporre anche in futuro. Non solo, perché anche parlando con gli operatori presenti nei tre giorni di fiera, ho potuto constatare che anche dal punto di vista economico le cose sono andate bene". E poi c’è un altro motivo di soddisfazione per il sindaco, che nel suo intervento il giorno dell’inaugurazione aveva parlato della necessità "di ritrovare una socialità in un’epoca caratterizzata da troppi rapporti virtuali". "La fiera da un lato ha fatto incontrare tanti cittadini – ha concluso Caporaso – e dall’altro ha permesso di conoscere meglio Lastra a Signa. Questa la base di partenza per l’edizione dell’anno prossimo che organizzeremo con l’obiettivo di portare ulteriori novità".