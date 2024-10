Fiera del lavoro. Ci sono 800 posti

La terza edizione della fiera toscana del lavoro riapre le porte offrendo quasi 800 opportunità di impiego. L’appuntamento si terrà dall’8 al 10 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze e sarà affiancato da una modalità "diffusa" nei centri per l’impiego della regione il 7 e l’11 ottobre. Organizzata dalla Regione Toscana e da Arti, l’Agenzia regionale per l’impiego,

la fiera vedrà la partecipazione di 100 aziende alla ricerca di 400 profili, che si traducono perciò in quasi 800 posizioni lavorative, a cui si aggiungono le 28 offerte, per 60 posti disponibili, nella fiera "diffusa". Tra le aziende del territorio che si sono iscritte alla fiera ci sono Aboca, Menarini, Ac Fiorentina, Grand Hotel Baglioni, Cartiere Carrara, Eli Lilly, Sofidel, il gruppo Kering, proprietario, tra gli altri, di Gucci e Ginori 1735. In totale, sono già state presentate oltre 8.500 candidature, ma c’è ancora possibilità di partecipare, inviando il proprio curriculum tramite il sito ufficiale della fiera, www.fieratoscanalavoro.it. Arti effettuerà una preselezione. Durante i giorni della fiera, le aziende avranno a disposizione spazi dedicati per i colloqui, mentre gli operatori dell’Agenzia regionale per l’impiego offriranno consulenza e orientamento su politiche attive e percorsi formativi. La fiera ospiterà inoltre convegni, seminari e dibattiti, sia in presenza che online, con la partecipazione di esperti del settore, imprese e rappresentanti delle istituzioni. Tra questi

si segnala il seminario previsto il 9 ottobre, dalle 14 alle 15, alla Fortezza, nel corso del quale saranno illustrati

i principali canali di ricerca del lavoro. Per partecipare è necessario registrarsi all’indirizzo www.fieratoscanalavoro.it/seminari.