Fiera d'Agosto a Sesto: il primo appuntamento il 29

Cambiano in via sperimentale le modalità di svolgimento della Fiera d’Agosto che, quest’anno, non prenderà il via come da tradizione l’ultimo venerdì di agosto. Il luna park in centro inizierà, una settimana dopo, venerdì 1° settembre e si concluderà domenica 10. La kermesse "Liberi Tutti", con le serate di musica dal vivo in piazza Vittorio Veneto, si terrà da martedì 29 agosto a sabato 2 settembre, con il principale appuntamento fissato il 1° settembre per il concerto della Liberazione. Nel pieno segno della tradizione saranno poi le iniziative previste per la serata di domenica 3 settembre, con il concerto della Banda musicale di Sesto Fiorentino, la tombola e i fuochi. In concomitanza con il luna park, sabato 2 e 9 settembre il mercato settimanale sarà parzialmente trasferito in via Barducci e via Garibaldi e si svolgerà secondo l’orario estivo.