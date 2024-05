Fiera 2024, ecco le date. Il centro si animerà dal 5 al 13 ottobre

Fiera, via all’edizione 2024. Sarà la prima per il nuovo sindaco, ma il tempo corre, e la giunta attuale si è trovata a deliberare la scansione delle date e la definizione degli spazi. L’evento si terrà quest’anno dal 5 al 13 ottobre. Per la progettazione, organizzazione e gestione dell’evento è stata rinnovata Sicrea (l’organizzatore storico della Fiera) alla quale è stato rinnovato l’incarico come previsto dal capitolato di gara dello scorso anno. La prossima amministrazione sceglierà le aree dove fare la fiera, ma la delibera di giunta specifica che "è volontà (di questa) Amministrazione mantenere la continuità nella scelta delle aree con le passate edizioni, e stabilendo fin da adesso che, in caso di indisponibilità di alcune di esse o per motivi connessi alla buon esito della manifestazione, la scelta potrà ricadere anche su aree limitrofe individuando eventuali soluzioni alternative".

La delibera stabilisce anche che l’Auditorium non farà parte dell’area fiera e che pertanto qualsiasi manifestazione collaterale alla fiera in esso organizzata sarà a carico dei gestori dell’immobile e degli organizzatori. Da anni si ragiona su un polo fieristico definito per la fiera ma anche per altri eventi. La presenza nel centro città però è una tradizione da sempre, e da sempre gli stand si adattano ai cantieri presenti sul momento.