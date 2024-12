Festività, gli orari del Comune

Variazioni negli orari dei servizi ai cittadini del Comune di Bagno a Ripoli. La biblioteca comunale cambia numeri di telefono: i nuovi contatti sono 055.6390455 e 055.6390461. I vecchi numeri non sono più attivi e non sono più in servizio, quindi non sono più utilizzabili da parte dei cittadini.

Dopodomani, martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13. Orari speciali anche per il Comune: gli uffici comunali martedì 31 dicembre resteranno aperti solo al mattino, dalle 8 alle 12, con chiusura pomeridiana. Il ritiro delle carte di identità, sospeso dalla vigilia di Natale, riprenderà domani a partire dalle 8.