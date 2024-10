Festival delle Streghe al Visarno. Un fine settimana pieno di magia

Firenze città delle... streghe. E’ in programma questo fine settimana il Festival delle Streghe, due giorni, domani e domenica, dedicati a riti sciamanici, discipline olistiche, mentalisti e coloro che indagano le mani. Ci saranno workshop, spettacoli, pendoli divinatori, ma sono previsti anche area kids, falconeria, mercatino a tema, street food e tanto altro. Il weekend magico e misterioso in città si terrà all’ippodromo del Visarno Cesare Meli.

Il Festival delle Streghe si svolgerà per aree tematiche, con spazi dedicati a incontri, seminari, performance. Tra questi, il Giardino delle meraviglie, con laboratorio degli stregoni e fortune teller; non mancherà nemmeno la Piazza delle Incantatrici, dove si potrà assistere al “Rituale del fuoco”, in cui l’artista Shintu metterà in connessione il pubblico con le forze della natura.

E ancora sono previsti il Cerchio magico della mente, il Banchetto stregato e il Mercatino delle streghe, con vasta scelta di libri, erbe, amuleti e talismani. Per i più piccoli non mancheranno fiabe, trucca bimbi e voli di rapaci addestrati. Le occasioni per divertirsi, insomma, non mancheranno per nessuno, anche perché la schiera di divinatori, lettori di carte, indagatori della mano ed esperti di discipline olistiche e magiche sarà ampia. Tra gli ospiti previsti il mentalista Antonio Terranova e la medium Patrizia Lo Bracco.

Il Festival delle Streghe accoglierà il pubblico domani dalle 11 alle 23, domenica invece dalle 11 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro, valido per entrambe le giornate. Non c’è da preoccuparsi nemmeno del maltempo, perché il festival si svolgerà anche in caso di pioggia nelle aree al chiuso dell’ippodromo del Visarno.

Per quanto riguarda la logistica gli organizzatori dell’appuntamento del fine settimana ricordano che l’ippodromo del Visarno Cesare Meli è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della tramvia. C’è inoltre un ampio parcheggio sia per auto che per le moto al piazzale delle Cascine, nell’area davanti all’ingresso e nelle vicinanze.