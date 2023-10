Festival delle Pasticcerie a Calenzano: 25 Stand Golosi

Una manifestazione ‘dolcissima’. Sabato 14 dalle 14 alle 19 e domenica 15 dalle 10 alle 18, allo Start Eventi di via Garibaldi 7 è in programma la prima fiera pensata per tutti i golosi di dolci, cioccolato e biscotteria assortita dell’area metropolitana: il "Festival delle pasticcerie".

Al piano terra dello Start ci saranno ben 25 stand gestiti da alcune note pasticcerie provenienti da Firenze, Prato, Calenzano, Sesto che presenteranno dolci di ogni genere, dai tipici fiorentini e toscani (cantucci, zuccotti, budini di riso, pan di ramerino, schiacciate etc.) a quelli delle festività (Halloween in primis), ma pure salati. E saranno a disposizione prodotti vegani. Ogni prelibatezza potrà essere degustata, acquistata, consumata in loco con oppure portata via per un dolce regalo. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune ed è a ingresso gratuito.