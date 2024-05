Festival della Robotica, a Firenze un convegno sul Metaverso

Firenze, 15 maggio 2024 - Tappa fiorentina per il Festival della Robotica di Pisa, con un convegno dal titolo “Arte nel Metaverso”, curato dall’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per indagare il rapporto tra arte, ambienti virtuali e intelligenza artificiale. In parallelo al convegno si inaugura una mostra, aperta al pubblico, di video installazioni sulle più recenti opere digitali realizzate nel Metaverso. Convegno e mostra sono in programma venerdì 17 maggio, con inizio alle ore 9, in Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze), alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del direttore scientifico del Festival della Robotica Mauro Ferrari e del promotore del convegno Massimo Bergamasco, docente della Scuola Superiore Sant'Anna. Il convegno e la mostra di Firenze si inseriscono nella serie di appuntamenti organizzati come anteprime in vista dell'evento principale che si svolgerà a Pisa da venerdì 24 a domenica 26 maggio.