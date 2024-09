Festival della nuova città. Visite guidate, live e talk

Tre giorni di visite guidate, live talk, convegni, tavole rotonde, momenti di convivio e socialità, alla presenza di alcuni dei protagonisti del dibattito pubblico su criticità e potenzialità della dimensione urbana contemporanea. Si annuncia, così, il ricco programma della terza edizione del Festival della Nuova Città, ‘Abitare la transizione: ambientale, sociale, culturale’ che dal 26 al 28 settembre torna con una grande novità: alla città di Fiesole luogo d’elezione delle passate edizioni e sede di networking per il 2024, la Fondazione sceglie di affiancare Firenze per gli incontri pubblic. La riflessione sui temi dell’abitare, del fare architettonico, della transizione e della coesione sociale si sposta quindi in città, in tre luoghi simbolo che ben rappresentano la transizione della Firenze contemporanea: l’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, MAD Murate Art District e Manifattura Tabacchi. L’evento, realizzato dalla Fondazione Michelucci con il significativo sostegno di Fondazione CR Firenze e Artemide, col patrocinio di Regione, Città Metropolitana, dei Comuni soci Fondatori di Firenze, Fiesole, Pistoia e Olbia, di Ordine e Fondazione Architetti Firenze, del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e Dipartimento di Architettura e Progetto Sapienza Università di Roma, e in collaborazione con MAD – Murate Art District, Nana Bianca, Manifattura Tabacchi, Accademia del Caffè Espresso rappresenta un appuntamento importante per chi, come la Fondazione, desidera mantenere alta l’attenzione sul legame tra architettura e trasformazione urbana.

La fragilità degli scenari urbani e la loro transizione che permea l’abitare contemporaneo dal punto di vista ambientale, sociale e culturale, saranno oggetto di cinque convegni/talk che riprendono i temi delle politiche dell’abitare, della coesione sociale e degli scenari per il futuro, i focus avviati con successo nelle passate edizioni della rassegna. Tutti gli incontri saranno visibili anche in streaming. Oltre ai relatori di molte discipline diverse, tra gli ospiti principali Luigino Bruni, sui temi dell’economia civile e Carlo Mazzerbo, sul rapporto carcere/società, con il ritorno di Alvar Aaltissimo, uno dei più interessanti e innovativi osservatori del mondo dell’architettura, quest’anno con lo spettacolo “Città Urgenti. Progetti urbani per risolvere i problemi della contemporaneità (uno alla volta)’. Per consultare il programma: www.michelucci.it/festivaldellanuovacitta2024.