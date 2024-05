Festival, concerti, circo e teatro. Ecco i contributi per le attività estive

Estate di Scandicci, erogati i contributi. La giunta, su presentazione dell’assessore alla cultura, Claudia Sereni, ha approvato il programma e l’assegnazione dei contributi per la rassegna Open city. Lo stanziamento è di 97.131,60, che sarà imputato a bilancio come ‘Contributi alle associazioni culturali’. Non ci sono solo i contributi in denaro: alcuni soggetti che presenteranno le loro attività nel cartellone estivo hanno richiesto, oltre al contributo economico, di utilizzare strutture e attrezzature a disposizione del comune (spazi e impianti), la cui concessione costituisce di fatto un beneficio economico indiretto da parte dell’Amministrazione. Resta chiaro che adempimenti e oneri per realizzazione, organizzazione e gestione degli eventi sono esclusivamente a carico dei soggetti proponenti, che se ne assumono l’esclusiva responsabilità. Ma vediamo nel dettaglio a chi vanno tutti questi denari. La somma maggiore, 30.185 euro, andrà all’Accademia musicale di Firenze per il progetto ‘Pomario Agorà Musica e Teatro’. Sempre in doppia cifra (11,250) vanno Aria Network Culturale con ‘Cirk Fantastik! Festival Internazionale di circo contemporaneo’. Stazione Utopia Impresa Sociale, riceverà 9.000 euro per Nutida - Nuova Danzatore; 7.000 eruro, la quarta elargizione per importanza va a Cna Firenze metropolitana con Florence Music Summer Contest. Gli amici del Cabiria avranno 4,500 euro per il cinema estivo ‘Orizzonti resistenti’; per la rassegna di Teatro "Pullulat" Estate 2024, 4.320,00 andranno ad Associazione Art_U. Ci sono 4.455 euro destinati a Nuovi eventi musicali, per la rassegna Open Ring a san Giusto. Poi passano in schiera tutti i circoli e le proloco: quella delle colline, 2.748 euro per una rassegna mucisale, 912 quella di settimo per un evento su Campana. L’arci di Badia avrà 1.350 euro per il teatro in Vernacolo, 2.100 l’Auser per iniziative culturali, 1.050 l’Humanitas per il proprio cartellone estivo; la filarmonica Bellini avrà 1.800 euro per gli aperitivi in musica. Chiudono il quadro la compagnia teatrale Arca Azzurra 3.000 per Me.Mo, storie di persone e parole, i Gogmagog (2.280), la Musica in villa di Omraam (1.440), Li.Be con un evento su De André (1.440), la Chute (1.800) con la rassegna ‘In cammino verso il vuoto’, l’Officina dei Sogni (1.400) con gli spettacoli per bambini, e I Krypton (2.970) con Apologia della Pace e dell’Armonia del Movimento.