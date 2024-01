Festa del tricolore: quattro scuole fiorentine vincitrici del concorso promosso dal Rotary

Firenze, 11 gennaio 2024- Musica immortale, tante bandierine tricolori sventolate da alunni delle scuole, l’emozionante testimonianza di un militare atleta paralimpico, la premiazione di un concorso di educazione civica e, a completamento, un videomessaggio dalla Nave Amerigo Amerigo Vespucci attualmente in Argentina. A tutti i presenti è stato dato in omaggio un fiore «Non ti scordar di me» in memoria dei Caduti di tutte le guerre. Questo il «piatto» servito a Firenze nella giornata del 227° anniversario del Tricolore italiano (7 gennaio) nel corso della manifestazione «La nostra Bandiera, un patrimonio di tutti» al Cinema La Compagnia. Promossa dal 2071° Distretto Rotary (Toscana) e patrocinata da Regione, Città metropolitana e Comune di Firenze ha avuto anche il supporto dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Ufficio Scolastico Regionale (Ambito di Firenze). In contemporanea si sono svolti, sempre su iniziativa del Rotary, analoghi eventi in altre sette città toscane per festeggiare il 227° compleanno della bandiera. Quattro scuole cittadine sono risultate vincitrici di un concorso video fotografico di Educazione civica. Primo premio, consegnato dal presidente della Regione Eugenio Giani, alla classe 2B della Scuola secondaria di 1° grado Paolo Uccello, i cui giovanissimi allievi hanno realizzato e montato un video che sintetizza un tema con ogni lettera della parola «Costituzione». Da C come cittadinanza, O come ospitalità per arrivare a N come necessità ed E come empatia. Secondo premio al primo Corso della Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» i cui allievi hanno realizzato una foto legata al tema della solidarietà. Terzo premio ex aequo alla Scuola Primaria Montagnola (classe 5C) e alla Primaria Don Milani (classi 4A e 4B). La prima per una realizzazione grafica con l’acrostico Italia sullo sfondo di un tricolore, la seconda con l’esecuzione di un brano di una nota canzone legata al tema dell’inclusione. Quest’ultima ripetuta dal vivo dai bambini sul palcoscenico del Cinema La Compagnia tra l’emozione del pubblico, che ha riempito platea e galleria, tra cui molti familiari degli allievi stessi.

A tutti i presenti in sala (oltre 400 persone) il Rotary, guidato dal Governatore distrettuale Fernando Damiani, ha fatto un originale omaggio. Un fiore di stoffa blu con un pistillo giallo, simbolo del Myositis, il «non ti scordar di me». Lo ha presentato il generale di corpo d’armata dei carabinieri Rosario Aiosa, presidente del Gruppo Medaglie d’oro al valor militare ideatore dell’iniziativa, sottolineando come questo fiore - al pari del papavero rosso nei paesi anglosassoni e nordamericani - si stia sempre più diffondendo in Italia come simbolo da portare all’occhiello in memoria dei Caduti di tutte le guerre. Tutto il pubblico ha prontamente risposto indossando il fiore che ha poi trovato posto nella casa di ciascuno.

Successo e gran favore di pubblico anche per il concerto eseguito dalla Filarmonica Gioacchino Rossini di Firenze, storica orchestra cittadina dal 1867, diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri che nel corso della serata ha eseguito brani legati alla memoria risorgimentale e alla nascita dell’Italia unita nonché pezzi celebri di epoca più vicino a noi che hanno fatto la storia della musica. Uno per tutti l’arrangiamento «Sabato show» che ha ripercorso le tappe artistiche più famose dell’indimenticato maestro Bruno Canfora, che per tanti anni ha riscosso l’unanime attenzione del pubblico televisivo tra gli anni ’60 e ’70.

Testimonianza di particolare emozione quella dell’atleta paralimpico Pasquale Barriera, un parà che il destino ha tentato di fermare nel 2013 costringendolo su una sedia a rotelle ma che ha saputo reagire con straordinaria forza d’animo. Oggi colonnello dell’Esercito (nel ruolo d’onore) è il capo del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, costituito nel 2013, che riunisce decine di atleti delle forze armate che partecipano a competizioni internazionali con ottimi risultati. Un videomessaggio dedicato al 227° compleanno del Tricolore è arrivato dall’Argentina dal Comandante della Nave Amerigo Vespucci che oggi si trova del paese sudamericano durante il suo secondo giro del mondo che terminerà nel febbraio 2025. Raggiunto anche telefonicamente - tra la sorpresa del pubblico - il Comandante Giuseppe Lai ha rivolto un saluto in diretta al pubblico fiorentino, sottolineando la particolare attenzione degli oriundi italiani in Argentina (circa il 50% della popolazione) per la presenza della nave Vespucci e la grande cordialità verso chi - come l’equipaggio della nave - parla italiano.