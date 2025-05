Al via la 'Festa dello Sport' nei cinque Quartieri, si parte dal 14 maggio alle Cascine

Firenze, 12 maggio 2025 - Al via nei cinque quartieri fiorentini la "Festa dello Sport", che anche quest’anno torneranno ad animare parchi e impianti sportivi con esibizioni e prove per far scoprire a bambini e ragazzi tantissime discipline.

Attività nei Quartieri Fiorentini

Si parte dal 14 al 18 maggio al Parco delle Cascine (con tre giorni di attività dedicate alle scuole primarie) per poi proseguire a settembre. Da piazza Indipendenza a piazza D’Azeglio, dal Parco dell’Anconella ai giardini Niccolò Galli, a Campo di Marte, dall'impianto polivalente Bruno Betti di via del Filarete al complesso Palamattioli, sono tanti i luoghi che ospiteranno le iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio, il coordinamento dell’assessorato allo sport del Comune e delle commissioni sport dei cinque Quartieri e il supporto tecnico di Uisp e del Gs Le Torri Podismo.

Obiettivo dell'Iniziativa

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’attività sportiva per tutte le fasce di età, grazie alla possibilità di provare, sperimentare, divertirsi all’aria aperta con l’assistenza di istruttori qualificati, agevolando così la partecipazione attiva dei giovani e stimolando l’inclusione anche delle fasce più deboli.

Nell’ambito della ‘Festa dello Sport’ è prevista l’organizzazione di giornate ludiche-sportive-informative, orientate a far conoscere e sperimentare il maggior numero possibile di discipline attraverso delle associazioni sportive, creando occasioni di socializzazione e di inclusione per la cittadinanza con attenzione particolare alle cosiddette fasce deboli.

Gli adulti potranno conoscere le diverse discipline sportive a supporto di nuovi stili di vita da adottare, per il benessere fisico e mentale oltre che occasione di socializzazione e inclusione, da perseguire attraverso lo sport. Gli studenti della scuola TheSign hanno curato rispettivamente l’illustrazione e il graphic design della locandina.

Programma degli Eventi

Al Quartiere 1, al parco delle Cascine, la festa si svolgerà dal 14 al 18 maggio. Evento in piazza Indipendenza il 14 settembre e in piazza D'Azeglio il 5 ottobre. Nel Quartiere 2, al giardino Niccolò Galli, dal 9 al 13 settembre. Quartiere 3, al parco dell'Anconella (6-7 settembre) e al Galluzzo, ai giardini di viale Tanini (13-14 settembre). Quartiere 4, al campo di atletica leggera Bruno Betti (20-21 settembre). Quartiere 5, alle Piagge, all'area verde attrezzata di via Lazio (20-21 settembre) e all'impianto Palamattioli (27-28 settembre).