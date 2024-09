Firenze, al Quartiere 1 la Festa della Rificolona

Firenze, 4 settembre 2024 – Il 6 e 7 settembre torna a Firenze una delle feste più amate del Quartiere 1, la Rificolona. Questo il programma: il 6 settembre, dalle ore 16 alle 19, spazio al “Laboratorio di autoproduzione: Costruiamo insieme la Rificolona” presso il complesso Le Murate, in via dell’Agnolo 1d. Il giorno successivo, al giardino di Borgo Allegri, dalle 10 alle 12, ci sarà il “Laboratorio Costruiamo insieme la Rificolona”: le lanterne saranno costruite con carta e cartoncino, i bambini troveranno tutti i materiali per realizzarle al giardino, dovranno poi procurarsi un'asta per portare la rificolona. In piazza Santissima Annunziata spazio alla tradizionale sfilata della Rificolona, lunga 11 chilometri. Il corteo della Rificolona, unitamente al gruppo di pellegrini provenienti a piedi dal Comune di Impruneta, una volta giunto in piazza della Signoria, alle 20.45 circa, si unirà sull’Arengario al Gonfalone di Firenze per poi raggiungere piazza Santissima Annunziata intorno alle 21.30. “Una festa che si tramanda da secoli – ricorda il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – e che è molto sentita dai bambini, veri protagonisti della ricorrenza dato che sono loro, tramite laboratori e attività proposte nel Quartiere, ad animare la serata con le ‘rificolone’ di carta costruite a mano. Una vera e propria festa di popolo che coinvolge tante realtà associative”.