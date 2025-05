Festa per i 100 anni di don Aroldo: "Un punto di riferimento"

Festa grande domenica 18 maggio a San Lorenzo. L’occasione sono i 100 anni di don Aroldo Carotti, sacerdote che ha guidato la comunità parrocchiale dal 1971 al 2008 per poi cedere il passo a don Ivo Marchi. Una giornata speciale che inizierà alle 11.30 con la celebrazione della santa messa, in chiesa, a cui seguirà un pranzo conviviale all’Oratorio Don Bosco. Un traguardo significativo quello raggiunto da don Aroldo. E che i suoi parrocchiani vogliono celebrare nel migliore dei modi per dimostrargli "tutto l’affetto e la riconoscenza che abbiamo nei suoi confronti". Un prete di strada, così come si è sempre definito: basta ricordare, a tal proposito, la ronda della carità da lui ideata che ogni mercoledì notte portava cibo e vestiario ai senzatetto di Firenze. Una festa preceduta, martedì pomeriggio, dalla visita del sindaco Andrea Tagliaferri che ha voluto rendere omaggio a don Aroldo con una targa come segno di gratitudine per il suo instancabile impegno pastorale e umano.

"La storia di don Aroldo è intrecciata con quella della nostra comunità – ha detto Tagliaferri –, cento anni sono un traguardo straordinario, ma ciò che rende unici questi giorni è l’affetto che tantissimi campigiani nutrono per lui. Un sacerdote, un educatore, un punto di riferimento per generazioni".

Pier Francesco Nesti