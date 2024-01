Festa in maschera della Contrade. Il ricavato per il Carnevale medievale

Torna la festa in costume organizzata dalle Contrade di San Casciano nell’area del Poggione in occasione del Carnevale. Un omaggio all’inventiva e all’intrattenimento bizzarro che ha per protagonisti i giovani e tutta la comunità di San Casciano quello del Sancarnival Party che impazzerà con le sue stravaganti interpretazioni della realtà e della fantasia il 17 febbraio dalle 21.30.

A dare vita alla serata sono le Contrade sancascianesi, vere e proprie maestre nell’arte del travestimento e nella creazione di identità del passato, come dimostrano le undici edizioni del Carnevale medievale sancascianese che si terrà il prossimo 7 aprile. "Trasformati con noi nella notte di carnevale" è il claim di una evento con cui il Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre invitano tutti a dare sfoggio alla fantasia per mascherare la realtà e indossare e dare vita a nuovi volti e personaggi per una sera. Tanti i premi messi in palio per la maschera più bella, la più brutta, la più originale, quella di gruppo. Saranno i cittadini ad esprimere le loro preferenze con apposite schede oppure attraverso un click sulla pagina Facebook del Sancarnivalparty. La serata sarà animata al mix da Dj Jack o Mino. I fondi raccolti andranno a sostenere la realizzazione del Carnevale medievale sancascianese. L’iniziativa è organizzata dall’associazione delle Contrade sancascianesi, presieduta da Ilena Cappelli, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di San Casciano e il contributo di ChiantiBanca. Ingresso: 13 euro.