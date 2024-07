Festa Guelfa 2024: maratona culturale a Palagio di Parte Guelfa

Firenze, 1 luglio 2024 – Al via l’evento culturale “Festa Guelfa”, mercoledì 10 Luglio a partire dalle 11 nelle sale monumentali del Palagio di Parte Guelfa di Firenze, sotto il patrocinio e l’ospitalità del Comune del capoluogo toscano. La manifestazione durerà l’intera giornata e prevede interventi e dibattiti di importanti studiosi e personalità su temi di storia e geopolitica, salvaguardia ambientale, tradizioni ed arte equestre. “Parte Guelfa, ideatrice e organizzatrice dell’iniziativa, desidera dare inizio ad un tradizionale ritrovo in ambito culturale – spiegano gli organizzatori – che abbia cadenza annuale e che comprenda un ciclo di conferenze durante le quali gli oratori potranno presentare anche qualche recente opera letteraria.” Dopo il saluto delle autorità, il programma si aprirà con l’intervento di Luciano Artusi sul tema “Tradizioni e identità”, cui seguirà il dibattito con Franco Ciarleglio, Enrico Santini e Riccardo Dal Monte. Nel pomeriggio (ore 14), gli interventi di Massimo Del Piaz e Riccardo Balzarotti Kämmlein sul tema “Evoluzione e valore della cavalleria militare italiana”. A seguire il panel con Fabrizio Orsini e Alberto Bellini. Intorno alle 16 si parlerà invece di Storia e di Geopolitica con gli interventi di Franco Cardini e Dario Fabbri sul tema “Analogie e differenze tra l’Italia e l’Europa dei secoli XIII e XXI”, seguirà il dibattito tra Domenico Del Nero, Enrico Baccarini e Andrea Claudio Galluzzo. Per quanto riguarda l’ambiente e la sua tutela, a partire dalle 18 circa sarà possibile ascoltare Stefano Mancuso e Francesco Ferrini, che interverranno sul tema “Salvaguardia ambientale”. Seguirà il dibattito con Giannozzo Pucci di Barsento, Leonardo Bianchi e Franco Lucchesi. A moderare i lavori saranno Andrea Claudio Galluzzo, Marco Crisci, Manuela Sacchetti e Maurizia Trapuzzano.