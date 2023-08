Festa di San Cassiano: cena, banda, swing anni '50 e fuochi d'artificio a San Casciano

Tra tradizione religiosa e cultura popolare si celebrerà nel fine settimana San Cassiano, il Patrono di San Casciano. Un appuntamento organizzato dal Comune, dalla Propositura Collegiata San Cassiano e dalla Pro Loco con il contributo di ChiantiBanca. Il programma della festa si aprirà venerdì con la celebrazione della Santa Messa alle 18 e a seguire alle 21.30 un evento musicale nell’arena entro le mura dal titolo "Lo swing & dintorni degli anni ‘50" a cura dell’Orchestra Musica Europea Gruppi Associati.

Sabato alle 19,30 in piazza Cavour la tradizionale cena di San Cassiano, organizzata dal Circolo Acli. Quindi domenica evento clou della festa patronale con la fiera di San Cassiano, allestita a partire dalla mattina nei giardini di piazza della Repubblica e lungo il viale Garibaldi. Nella giornata di domenica previste tre Messe (alle 8, alle 11 e alle 17,30). Nel pomeriggio dalle 18.30 per le vie del paese sfilerà la processione.

La festa di San Cassiano prevede il concerto del Corpo musicale Oreste Carlini alle 21.30 in piazza Cavour e i fuochi d’artificio in piazza della Repubblica alle 23. Nei tre giorni il Museo Giuliano Ghelli sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Cassiano è il Santo pedagogista vissuto nel quarto secolo che in vita ebbe il dono dell’insegnamento.

An.Set.