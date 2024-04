Festa di primavera. Appuntamento oggi con il mercato dei fiori

Appuntamento, oggi dalle 9 alle 20, della Festa di primavera e Mercato dei fiori in località Nome di Gesù. La manifestazione è promossa dall’Associazione Turistica Calenzano e si snoderà fra via Cilea, via del Molino e Villa Martinez che ospiteranno le più diverse varietà di fiori e piante. Saranno presenti i florovivaisti, le aziende agricoli e gli artigiani che esporranno le loro creazioni. Durante l’iniziativa saranno presenti anche attività per i più piccoli: in programma infatti giochi per bambini nelle fasce orarie 10-12 e 14-18 a cura dell’Associazione Sale in Zucca. Nel giardino di Villa Martinez ci sarà anche un punto colazione, pranzo e merenda aperto a tutti a cura dell’Associazione Old River. Nei tratti delle vie interessate dalla festa è stato disposto il divieto di transito e sosta, con una ordinanza del Comune.