Festa di Liberazione Il coro in auditorium

Festa di Liberazione, gli eventi di oggi. Si comincia alle 10 al Cimitero Sant’Antonio, con gli onori ai caduti e la deposizione della corona; alle 10,30 in piazza Matteotti, il secondo momento di celebrazione. Da qui partirà il corteo fini in piazzale della Resistenza, dove ci sarà la partecipazione dei "Cori di Scandicci" a cura della Scuola di Musica di Scandicci e Filarmonica "Vincenzo Bellini". Ore 18 in Auditorium Centro Rogers il concerto "E come potevamo noi cantare" con il Coro L’altrocanto, la classe di quartetto della Scuola di musica di Fiesole e i Whisky Trail a cura del Teatro del Borgo di Firenze, Scuola di Musica di Fiesole, Anpi Scandicci.