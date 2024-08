Festa dell’Uva, la tradizione si rinnova. Concerti, sport, cene ed esposizioni

Con più di un mese di eventi, Ente, Comune, rioni, associazioni, artisti e tantissimi cittadini celebrano la 98° Festa dell’Uva. "È un’emozione profonda e fonte di orgoglio – dice il presidente dell’Ente Filippo Venturi -. Siamo riusciti a realizzare col Comune un calendario variegato per tutti. Lavoro e dedizione delle associazioni son stati fondamentali".

Si parte questo giovedì con l’inaugurazione della mostra degli scultori Franco Berretti e Piero Gensini al Loggiato. Sabato 31 agosto, cena del Sant’Antonio in via don Minzoni, mentre l’indomani la benedizione delle bandiere rionali in basilica darà il via ufficiale all’evento, con l’esposizione al Museo della Festa della coppa per il rione vincitore. Sabato 7 settembre aperture straordinarie dei luoghi della cultura imprunetina; il pomeriggio festa di Imago Lab per i suoi 40 anni di attività: tutti potranno provare la danza africana. Ci sarà animazione per grandi e piccoli e alle 20 la tradizionale cena dei 4 rioni.

Domenica 8, la mattina Trofeo dell’Uva di ciclismo per allievi; nel pomeriggio con Imago Lab camminata di nordic walking e pilates therapy. Per tutto il giorno, bio-mercatino Mangiasano. Il 10 al Loggiato, concerto della masterclass "Violoncelli in Armonia". La sfida tra i rioni inizia il 14 e 15 settembre con il torneo di solidarietà: vince chi dona più sangue.

Nel pomeriggio del 14, alle 16 al campo sportivo di Tavarnuzze il primo Trofeo di calcio a 11 dell’Uva con quadrangolare tra giornalisti-Vip, vecchie glorie, CdP Impruneta e Pubblica Assistenza+Pro Loco+ Dirigenti di Tavarnuzze. Alle 17 sarà presentata la 39° Etichetta D’Autore del Maestro Antonio Manzi, con mostra personale. Domenica 15 si svolgerà il 4° concorso d’eleganza auto storiche; pranzo col rione delle Fornaci. Il 21 e 22, esposizione di camion e trattori d’epoca e la domenica il rally e un’estemporanea di pittura. Si tira di fioretto la sera del 23 col Rotary il Club Scherma Firenze. Si entra nel clou dell’evento: il 28 dalle 19 prove generali della sfilata e cena del Pallò; il 29 dalle 14,30 esibizione della Filarmonica, la sfilata di Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie, Fornaci, poi le premiazioni per la vetrina, la gara del sangue e infine il sindaco Riccardo Lazzerini proclamerà il vincitore assoluto.

Appendice il 30 con le "Camiciole" e il 5 con la cena del rione vincitore.