Festa dello sport, le società si presentano

Trenta associazioni sportive presenti e ventiquattro discipline da poter provare: questi i numeri della sesta edizione della ‘Festa dello sport’ in programma oggi nel centro di Campi. In piazza Fra Ristoro l’area dedicata alle esibizioni, in piazza Dante quella invece per ‘Prova lo sport’ in una giornata pensata e voluta soprattutto per i più giovani, da 4 a 14 anni. Si comincia alle 14 (alle 15.30 il via alle esibizioni). "Come ogni anno – spiegano gli organizzatori – si tratta di un evento che mette al centro i bambini e gli adolescenti, dando loro la possibilità di provare in prima persona i vari sport e assistere dal vivo alle esibizioni, frutto del lavoro dell’anno sportivo precedente".

"L’obiettivo principale – aggiunge l’assessore allo sport Davide Baldazzi - è quello di incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli, promuovendo i valori di inclusività, fair-play e benessere. Siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa che rappresenta un momento di unione e condivisione per la nostra comunità. Lo sport è un pilastro fondamentale per il benessere fisico e sociale e con questo evento vogliamo offrire a tutti, dai più piccoli agli adulti, la possibilità di vivere un’esperienza divertente e formativa".

Pier Francesco Nesti