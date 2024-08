Festa dello sport. Divertimento e prelibatezze

Appuntamento con la ‘Festa per lo sport’ da stasera a domenica 1 settembre negli ampi spazi del circolo La Torretta a Molino del Piano, in via di Rimaggio 4. Saranno cinque giorni di spettacoli, musica, eventi sportivi e buona cucina. Per i bambini ci sono tanti giochi nel giardino dove potranno divertirsi insieme a genitori e familiari; per i giovani un apposito spazio per passare delle serate con accompagnamento musicale e varie manifestazioni.

Gli eventi ricreativi si svolgeranno tutte le sere dalle 21,30 con un ricco programma e ingresso libero al pubblico. Stasera si alza il sipario con la musica anni ‘80/’90 che vedrà sul palco i ‘Noi per caso’. Domani spettacolo d’eccezione con esibizione di danza egiziana e ballo argentino. Venerdì 30 ballo liscio in pista con il famoso complesso ‘I Montuschi’. Sabato 31 agosto serata danzante con Fosco che farà divertire e ballare il pubblico con brani famosi. Domenica 1 settembre sarà il calcio l’indiscusso protagonista con la presentazione delle squadre della stagione 2024/25 della società sportiva Us Molinense e anche delle Sieci per la Scuola calcio. Due società sportive che collaborano per l’attività di base e sono un punto di riferimento per il territorio.

Nei locali all’aperto tutte le sere dalle 19,30 apertura pizzeria e ristorante con specialità di pesce e carne alla griglia, insieme a piatti della cucina locale realizzati dalle massaie del paese. E per finire in bellezza, nello spazio del giardino attrezzato, ecco la ‘Casina dei Dolci’ con tante prelibatezze per i golosi di tutte le età. L’iniziativa è organizzata dall’Us Molinense insieme alla Filarmonica Giacomo Puccini di Molino del Piano

