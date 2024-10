Festa delle zucche. A Tavarnuzze si celebra l’autunno

Domani, sabato 26, torna in piazza don Chellini la ’Festa delle zucche vuote’: organizzata dalla Proloco di Tavarnuzze è dedicata alle famiglie per celebrare l’arrivo dell’autunno e anticipare Halloween. Dalle 16 la piazza si animerà con un laboratorio di intaglio delle zucche, in cui i bambini potranno dare libero sfogo alla creatività trasformando le zucche in simpatiche decorazioni. Sarà possibile anche cavalcare un pony grazie alla collaborazione col Podere Marcigliano e Podere Casanova. Non mancheranno giochi, musica e tanto divertimento per tutti, per ritrovarsi e vivere insieme la piazza nel cuore di Tavarnuzze. Informazioni: 339.3636333.