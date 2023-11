Festa della Toscana. Gli appuntamenti al teatro Garibaldi

La festa della Toscana sarà celebrata a Figline Incisa con un doppio appuntamento al Ridotto del teatro comunale Garibaldi il 28 novembre. Si parte dalle figure di don Lorenzo Milani e Italo Calvino, a 100 anni dalla loro nascita: alle 21 la serata si aprirà con lo spettacolo "Marcovaldo: ovvero 6 storie in città" a cura di Arca Azzurra. La visione di una città diversa, slegata dalla spinta consumista, fa emergere il pensiero comune di don Milani e Calvino opposto a un mondo omologato verso il consumo. Alle 22 poi il presidente del consiglio comunale Federico Cecoro e il sindaco Mugnai (in foto) consegneranno il Premio Bambagella, la massima onorificenza cittadina ogni anno assegnata a chi si è distinto per il proprio impegno in favore della comunità. Solo all’ultimo sarà reso noto il nome.

Manuela Plastina