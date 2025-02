Festa della Libertà. Alla scoperta della storia della Chiesa valdese

Chiesa Valdese pronta anche a Firenze a celebrare la “Festa della Libertà“, in ricordo del 17 febbraio 1848 quando il Re di Sardegna, Carlo Alberto, concesse i diritti civili e politici ai valdesi. Un evento annunciato da grandi falò nelle valli del Piemonte dalle comunità di questa Chiesa protestante, poi diffusa in tutta Italia e nell’America del Sud. Oggi pomeriggio, alle 18, nel tempio valdese di via Micheli, si terrà lo spettacolo teatrale ’Barbèt: Frammenti di storia della gente valdese da Lyon a Cavour, da Angrogna a Torino’. Uno spettacolo a cura del Gta (Gruppo teatro Angrogna). A seguire ci sarà un falò simbolico. Sempre nel tempio valdese, domani alle 10.30, si terrà il culto comunitario con liturgia del 17 febbraio, giornata della libertà. Proprio lo scorso anno il Movimento valdese, originato dalla conversione e dall’opera di Valdo di Lione (nella foto), ha compiuto 850 anni di vita.