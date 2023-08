Festa della Concordia Il circolo Mcl si mobilita

L’appuntamento è decisamente consolidato visto che la manifestazione sta per raggiungere i suoi primi settant’anni di vita. Dal prossimo primo settembre prenderà il via, al circolo Mcl La Concordia di via del Saccardo, la "Festa della Concordia" che si concluderà il successivo 17 settembre.

Invariata la formula della manifestazione che ricalcherà quella delle edizioni precedenti, ovvero con una specialità gastronomica diversa ogni sera affiancata al resto del menù nel ristorante-pizzeria e iniziative di intrattenimento: spettacoli, animazioni, musica dal vivo, esibizioni di ballo, manifestazioni sportive. Presenti anche gli stand gastronomici.

Fra le iniziative in ponte che richiameranno un folto pubblico al circolo del Movimento cristiano lavoratori, la presentazione del libro "Le calenzanesi" di Francesca Cantagalli (sabato 2 settembre), la Festa della rificolona con la Banda musicale di Sesto Fiorentino (7 settembre), la presentazione del libro "Don Milani. L’esilio di Barbiana" di Michele Gesualdi con la figlia Sandra e Luana Facchini (venerdì 15) e, il giorno dopo, il concerto che vedrà protagonisti gli allievi della Scuola di musica di Calenzano.

Confermato anche l’appuntamento con il sindaco Riccardo Prestini e la sua giunta comunale che, giovedì 14 settembre, incontreranno gli abitanti del rione "La Concordia" per illustrare progetti in corso o in programma per la zona e non solo, e per rispondere a domande e richieste di chiarimenti da parte dei cittadini. Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 21.

Dal 4 al 21 settembre poi nei campi del circolo, dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18, saranno organizzate lezioni di tennis gratuite, per ragazzi dai 4 ai 15 anni, con tecnici della F.I.T. (Federazione italiana tennis, su prenotazione) con gadget per i partecipanti.

S.N.