Festa del Volontario, premiati i soccorritori

Secondo fine settimana a Barberino di Mugello per la Festa del Volontariato, organizzata presso la tensostruttura dell’associazione di Pubblica assistenza Maria Bouturlin, in via del Pozzo. Fino a domenica, il ristorante sarà aperto a cena (dalle 19,30), con un menu di tipicità locali a partire dagli immancabili tortelli mugellani, oltre ad esibizioni ed intrattenimento per tutti. Stasera l’animazione sarà affidata all’esibizione di danza a cura della scuola di ballo Latin Project (alle 21), mentre domani sera è prevista la proiezione del Film ’Non ci resta che il maggio’, realizzato nel 2019 dal Comitato Canta’ maggio. Domenica, infine, alle 21 concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi diretta da Martina Moretti. Nello scorso fine settimana di festa, invece, sono stati benedetti i nuovi mezzi e consegnate le targhe ai volontari con più anni di servizio. In questa occasione il presidente della Bouturlin, Stefano Galanti, ha affermato: "Un grazie a tutti i volontari, che ogni giorno riservano un po’ del loro tempo per dare una mano a noi e alla popolazione. Mi commuove vederli ancora qua dopo tanti anni: abbiamo assegnato le targhe dai 40 ai 63 anni di servizio attivo. Capisco che il volontariato possa occupare tanto tempo, ma se uno lo fa con il cuore, non è più un peso, e questa ne è la dimostrazione. Vorrei ribadire a tutta la popolazione che purtroppo le associazioni stanno riscontrando un calo nel numero dei volontari: ma senza di loro non esisterebbero". Non c’è solamente, ha ribadito il presidente, il servizio di emergenza sanitaria, ad esempio, ha aggiunto, la protezione civile è stata fondamentale per l’alluvione di Campi Bisenzio.

Nicola Di Renzone