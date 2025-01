Firenze, 22 gennaio 2025 – Come da tradizione, il nuovo anno si è aperto con la Festa degli Auguri dell’Associazione Toscana USA Onlus, posticipata rispetto alle festività natalizie per evitare l’affollamento di dicembre. All’evento hanno preso parte numerose autorità, a cominciare dal presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora comunale all’Educazione Benedetta Albanese in rappresentanza della sindaca Funaro, il vice presidente del Consiglio Comunale di Firenze Alessandro Draghi, il sindaco di Casole d’Elsa Andrea Pieragnoli, la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo e il presidente provinciale di Confagricoltura nonché vice presidente del Consorzio del Chianti Classico Francesco Colpizzi.

Fra i presenti anche il presidente regionale della Croce Rossa, Lorenzo Andreoni, la vice presidente dell’Associazione Italia Ungheria Erika Fodrè e la stilista Pola Cecchi. A fare gli onori di casa il presidente dell’Associazione Toscana USA Onlus Maurizio Mancianti, accompagnato dalla copresidente americana Andrea Davis.

“L’incontro – ha spiegato Mancianti - è stato l’occasione per tracciare un bilancio delle attività dell’anno appena trascorso e per illustrare i nuovi progetti in programma per il 2025. Tra questi spicca il Premio Toscana USA, che sarà conferito in Palazzo Vecchio a una personalità toscana distintasi con successo negli Stati Uniti (e viceversa), un Premio Fotografico rivolto agli studenti americani in collaborazione con l’Università di Firenze, oltre all’organizzazione dell’Independence Day il 4 luglio, del Thanksgiving e di varie iniziative di carattere culturale, artistico ed economico. Tutti eventi pensati per rafforzare lo storico legame di amicizia e solidarietà tra la Toscana e gli Stati Uniti. Caratteristica peculiare dell’Associazione Toscana USA Onlus è la presenza, in ogni incarico di vertice, di una figura italiana e di una figura statunitense: un presidente e un copresidente, così come due presidenti onorari. Per la parte italiana l’onorificenza è affidata al presidente della Giunta Regionale – attualmente Eugenio Giani – mentre per la parte americana è rappresentata dal Console Generale USA pro tempore, oggi Daniela Ballard. La Festa degli Auguri ci permette di riaffermare l’importanza dei rapporti tra la Toscana e gli Stati Uniti, confermando la volontà di rendere ancora più solidi i rapporti di cooperazione e amicizia nel prossimo futuro”.