Una festa nell’ex collegio. Musica e balli sull’altare. L’ira social dei “querciolini”

Firenze, 23 marzo 2025 – La festa nella chiesa (oggi sconsacrata) dell’ex Collegio alla Querce trasformato in un resort di lusso ha fatto storcere il naso a tanti vecchi allievi della prestigiosa scuola. Ma dopo una polemica, andata avanti per qualche giorno in particolare nel gruppo Facebook degli ex studenti, una lettera di scuse della direzione dell’hotel ha riportato il sereno.

La festa nella vecchia chiesa del collegio alla Querce

E ieri, l’associazione degli ex alunni del collegio di via della Piazzuola, è stata anche invitata a vedere in cosa si sono trasformati gli ambienti in cui i “querciolini“ hanno studiato e vissuto.

La location “incriminata“ è appunto quella della vecchia chiesa. Un luogo dove gli ex alunni hanno ricevuto i loro sacramenti, e hanno continuato a frequentare anche dopo il liceo, in cui qualcuno ci si è anche sposato. Dopo il recupero, mantiene alcuni elementi, come l’altare o l’abside. Qui gli organizzatori della festa hanno fatto cantare un’artista vestita da suora e danzare i ballerini che indossavano una divisa scolastica. Gli ex studenti ci hanno visto provocazione, blasfemia, e uno sgarbo alla storia e al passato. Uno di loro, ha scritto alla catena alberghiera, la Auberge Resorts Colections. E la risposta ha ricucito lo strappo. Quella festa, che molti avevano scambiato per l’inaugurazione dell’hotel, era un party privato “pensato e coordinato da dei clienti americani per i loro invitati”.

“La riapertura ufficiale del Collegio alla Querce ha avuto luogo con una cerimonia significativa e intima guidata da Padre Giannicola Maria Simone, che ha benedetto il Collegio alla presenza di un piccolo gruppo di ospiti - spiega la direzione -. È stato un momento di profondo rispetto per la storia e l’eredità di questo luogo straordinario. Come già molti sanno, il Collegio alla Querce è stato abbandonato per anni e sono stati fatti grandi sforzi per riportarlo in vita. La cappella e il teatro sono stati restaurati con cura, gli affreschi storici riportati alla loro bellezza originale, i giardini rivitalizzati e molti spazi mantenuti in linea con il loro scopo originale. L’ex sala da pranzo, ad esempio, è stata trasformata in un ristorante, pur preservando lo spirito della tradizione e della convivialità. Oltre al restauro fisico, il Collegio alla Querce è ora aperto alla comunità e sta diventando un importante punto di riferimento culturale. Ha collaborato con la Scuola di Musica di Fiesole e la Masquerade Opera Foundation di Firenze, offrendo agli studenti e agli artisti dell’opera l’opportunità di provare ed esibirsi nella cappella e nel teatro gratuitamente”.

Tuttavia, la direzione ha promesso di “porre maggiore attenzione quando si valuteranno eventi privati di terzi, al fine di garantire che siano appropriati e che rispettino l’integrità del Collegio alla Querce. L’impegno del Collegio alla Querce è sempre stato, e continuerà a essere, quello di onorare la sua storia, rispettare il suo passato e proteggerlo per il futuro, creando al contempo nuove opportunità per la comunità e per coloro che hanno a cuore questo posto”.

