Festa alla pieve riaperta dopo anni E Firenze restituisce le opere d’arte

di Andrea Settefonti

Dopo tre anni torna ad aprirsi al culto e ai fedeli, la chiesa di San Gimignano a Petroio, nella frazione della Romita a Barberino Tavarnelle. Chiusa per motivi logistici e per l’emergenza sanitaria, la pieve ha celebrato anche il ritorno delle opere d’arte e degli arredi sacri che l’edificio religioso custodiva da tempo e che temporaneamente erano stati traslocati a Firenze.

Il ritorno alla normalità è stato celebrato con una festa collettiva cui hanno preso parte il parroco di Tavarnelle don Franco Del Grosso, il sindaco David Baroncelli e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani, la Proloco di Romita con il suo presidente Guido Parrini e il Lions Club Barberino Tavarnelle condotto da Paolo Sardelli. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche il luogotenente comandante della Stazione dei Carabinieri di Barberino Tavarnelle Giuseppe Cantarero.

Grazie alla collaborazione e alla sinergia tra il Comune, i cittadini residenti e l’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero presieduto da don Giuliano Landi, la chiesa è stata rinnovata e riportata agli antichi splendori con la realizzazione di piccole opere di manutenzione eseguite dagli stessi abitanti a titolo volontario e sostenute economicamente dal Lions Club Barberino Tavarnelle.

In particolare la comunità si è adoperata per il ritorno di un crocifisso ligneo, una Madonna con bambino in gesso e le stazioni della via Crucis, risalenti anch’esse al ventesimo secolo. Recuperata anche ad una Madonna col bambino in cartapesta, di manifattura pugliese, restaurata nel 1936 probabilmente di origine rinascimentale. La riapertura della chiesa di San Gimignano a Petroio ha visto anche la celebrazione della Santa Messa e un momento conviviale condiviso con la comunità della Romita.