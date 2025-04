Festa a San Giusto per il campo: "Le tribune? Ci stiamo lavorando"

Alla fine a San Giusto è stata festa vera. Intanto per il campo, per le tribune quando arriveranno. All’evento c’erano la sindaca Sereni e l’assessore allo sport Salvatore Saltarello, i tecnici comunali, i presidenti dello Scandicci, Fabio Rorandelli, e del San Giusto, Massimo Chiossi. Il nuovo campo, in erba sintetica, è stato così ufficialmente inaugurato. Servirà per gli allenamenti delle due società sportive, per il San Giusto ospiterà anche le partite.

Visibilmente soddisfatta la sindaca: "Sono felice che sia toccato a me inaugurare questa opera pubblica. Da tanto si lavora a San Giusto perché questo luogo sia il cuore di un progetto sportivo e di comunità. Diamo il segno di come siamo orientati in questa direzione in maniera forte. Questo è solo l’inizio che porterà questo campo ad avere la giusta dignità anche per il pubblico. Le famiglie fanno parte del progetto, stiamo lavorando con le società sportive per realizzare queste tribune. Voglio ringraziare ciascuna parte di questo progetto importante. C’è un gruppo coeso, le due società lavorano in armonia. Siamo qui per i bimbi: lo sport dopo la scuola è l’istituzione educativa più importante".

L’amministrazione punta a un bando regionale per poter presentare un progetto adeguato di completamento dell’impianto che a quel punto ospiterà le partite del campionato di Serie D dello Scandicci.

"Stiamo lavorando anche sul quartiere – ha aggiunto la sindaca - sui servizi oltre che sulle strutture. E’ un progetto che vuole mettere al centro la qualità della vita delle persone". morv