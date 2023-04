Ferrovie nel caos Fratelli d’Italia contro la Regione

Altre storie di ormai ordinari disservizi ferroviari segnala il dicomanese Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale Trasporti di Fratelli d’Italia. "È stato, quello del 25 aprile – racconta Giannelli – un weekend pesantissimo per i pendolari della Faentina. Guasti, venerdi 21, tra Campomigliaio e Vaglia, con treni cancellati, e ritardi. Sabato 22, invece, è stato soppresso il regionale delle 6.59 in partenza da Borgo San Lorenzo". E non è finita: "A causa del passaggio del "treno di Dante" la circolazione ordinaria viene bloccata e almeno due treni cancellati. L’apice lo raggiunge il treno ibrido, del fine settimana, che parte alle 14.32 da Borgo San Lorenzo che resta bloccato per due volte in galleria ed accumula un forte ritardo. Ora, la Regione che in pompa magna parla del nuovo treno Blues, tace su quanto accaduto per la circolazione ordinaria dei pendolari – conclude - non vi vergognate un po’?" P.G.