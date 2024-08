Ferragosto in riva all’Arno. Firenze città che non si ferma, tra supermercati aperti, musei e tuffi in piscina

Firenze, 14 agosto 2024 – Città svuotata, località balneari e montane strapiene. A Ferragosto per chi rimane nel rovente cemento fiorentino trovare qualcosa aperto può essere un problema, ma per fortuna sono lontani i tempi in cui anche solo trovare un filone di pane o l’insalata, oppure inventarsi qualcosa da fare per passare la giornata di canicola, era quasi impossibile.

Domani saranno aperti per esempio molti supermercati, dai punti vendita Lidl ed Eurospin a Esselunga, Pam e Conad, seppur alcuni con orario ridotto, così come i Carrefour. Per l’orario dei singoli negozi si può telefonare o consultare il relativo sito internet. Il Dpiù di via Baccio da Montelupo sarà aperto solo la mattina fino alle 13,30. Chiusi invece i negozi di Coop, Cooperativa di Legnaia e Natura sì.

E se succedesse un guaio in casa, il classico tubo rotto nel giorno festivo? Oppure se qualcuno smarrisse le chiavi? Idraulici, elettricisti, falegnami, muratori, fabbri, caldaisti, disinfestatori non sono facili da trovare, ma si possono reperire agli appositi numeri di pronto intervento che si trovano online.

Chiusi ovviamente gli uffici comunali: gli sportelli anagrafici decentrati, quello informativo sull’edilizia (riaprirà il 17), l’ufficio sostenibilità (sarà di nuovo aperto il primo settembre) e l’Archivio storico (riapertura il 17). Anche tutte le biblioteche comunali domani resteranno chiuse. Il Comune però non va in vacanza: ad esempio incrementerà il servizio la polizia municipale, con sei pattuglie in più, oltre a quelle ordinarie, per monitorare meglio la città abbandonata dai fiorentini.

Rimarranno poi aperti i musei civici, a partire da Palazzo Vecchio visitabile dalle 9 alle 14; poi il complesso di Santa Maria Novella (dalle 13 alle 17) e il Forte Belvedere (dalle 10 alle 20) che si potranno visitare gratuitamente. La Città Metropolitana lascerà aperto Palazzo Medici Riccardi dalle 9 alle 19.

Nel weekend (venerdì 16, sabato 17 e domenica 18) saranno regolarmente aperti tutti i musei civici, compreso Museo Novecento, Museo Stefano Bardini e Cappella Brancacci, che offrono anche attività e visite per grandi e piccini organizzate da Mus.E (informazioni e prenotazioni a 0552768224 e [email protected]).

Anche i musei statali saranno aperti per Ferragosto e nel weekend: gli Uffizi e il Giardino di Boboli con i consueti orari, mentre la Galleria dell’Accademia prolungherà il proprio, dalle 8.15 alle 21 (ultimo ingresso 20.15). Aperto anche il museo archeologico, mentre saranno chiusi i musei di Ateneo e lo Stibbert. Per chi volesse invece rinfrescarsi dalla canicola in piscina, a Ferragosto saranno aperte le comunali Costoli, Bellariva e Pavoniere.

E per gli anziani? Il Comune organizza una cena di Ferragosto a Villa Bracci dove saranno presenti anche gli utenti degli orti sociali. Sempre a Villa Bracci è attiva l’iniziativa “Agosto anziani”, in collaborazione con il Comune, che accoglie gli anziani per tutto il giorno, pranzo compreso, per combattere la solitudine e creare momenti di socialità, con possibilità di trasporto in pulmino per i residenti nel Comune. ll circolo Mcl San Bartolo a Cintoia invece mette a disposizione un volontario per commissioni ad anziani fragili nel quartiere, come il ritiro dei medicinali in farmacia.