Ferragosto di shopping, la mappa dei centri commerciali aperti in Toscana

Firenze, 13 agosto 2024 – Per chi sceglie di trascorrere Ferragosto tra shopping e passeggiate nei centri commerciali, la Toscana offre diverse opportunità. Anche se alcuni grandi nomi, come I Gigli e Mondo Convenienza, rimarranno chiusi, altri centri e outlet della regione saranno regolarmente aperti. Da Ikea a Barberino Designer Outlet, passando per The Mall e Valdichiana Village, c'è una vasta scelta per chi desidera un Ferragosto all'insegna degli acquisti. Ecco una mappa dei principali centri commerciali aperti il 15 agosto.

Ikea

Come ormai accade da qualche anno, i negozi Ikea di Sesto Fiorentino, a Firenze, edi Pisa saranno aperti a Ferragosto. Nel capoluogo toscano il punto vendita osserverà l'orario 11-19, mentre a Pisa restera aperto un'ora in più, dalle 11 alle 20.

I Gigli

In controtendenza il centro commerciale I Gigli, che il 15 agosto sarà chiuso, per poi riprendere il consueto orario da venerdì 16 agosto.

Mondo Convenienza

Per Ferragosto non sarà possibile chiedere un preventivo per una nuova cucina o acquistare un mobiletto per il bagno da Mondo Convenienza. Tutti i punti vendita in Toscana, cioè Prato, Scarlino (Grosseto) e Navacchio (Pisa), saranno infatti chiusi. Aperti invece nei giorni seguenti e anche la domenica dalle 9.30 alle 20.30.

Barberino Designer outlet

Un giorno come un altro, invece, è il 15 agosto all'outlet di Barberino di Mugello, che sarà regolarmente aperto e secondo il consueto orario, ovvero dalle 10 alle 20.

The Mall

Fino al 15 agosto compreso, si celebra l'estate all'outlet di lusso di The Mall, in località Leccio, a Reggello, dove tutti i giovedì, dalle 17 alle 21, l’area commerciale sarà animata da Dj set, artisti e performance acrobatiche che coinvolgeranno i visitatori e che potranno, dunque, fare shopping tra esibizioni, sorprese e angoli dedicati al food, dove assaporare ricette e cocktail perparati sul momento. L'outlet sarà aperto dalle 10 alle 20.

Valdichiana Village

Anche un altro noto outlet della regione, quello in via Enzo Ferrari a Foiano della Chiana, sarà aperto, con i suoi 140 negozi, anche giovedì 15 agosto, secondo il consueto orario, dalle 10 alle 20.

Centro commerciale Maremà

Agosto non stop per il centro commerciale Maremà in via Ecuador a Grosseto, aperto il 15 agosto con orario 9-20.30. Conta oltre 50 negozi, un ipermercato Ipercoop, area ristorazione con maxischermo, attività per i più piccoli, ma anche servizi come una farmacia comunale, una para-farmacia, un tabacchi ed una clinica dentale. Per informazioni: www.centromarema.it/il-centro.

Parco Levante

Il centro commerciale situato in via Giovanni Gelati 10 a Livorno sarà aperto anche il giorno di Ferragosto: i negozi dalle 9 alle 20, il supermercato Coop dalle 7.45 alle 20.30, la ristorazione fino alle 24. Ulteriori informazioni su parcolevante.it.