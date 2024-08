Saldi estivi a rilento. Parlano i commercianti: "L’ondata di caldo limita gli acquisti"

Lucca

Siamo nel bel mezzo dei saldi estivi e i commercianti sono all’opera per vendere gli ultimi capi rimasti in negozio, in quello che si presta ad essere il periodo più frenetico dell’anno.

I saldi, infatti, sono un invito per turisti e non, che approfittano di un giorno di vacanza per godersi un po’ di shopping.

Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate e i saldi estivi sembrano non portare più ai negozianti gli incassi di un tempo.

Su questo, tuttavia, il parere dei commercianti sembra dividersi in due: chi ritiene che questo anno di saldi estivi stia andando in modo positivo e chi, invece, ha notato un calo rispetto agli anni precedenti.

Per Lorenzo Milani, titolare del negozio di sport Milani in Via Fillungo, l’andamento dei saldi è statico e lineare da dopo la pandemia. Nota poche variazioni rispetto all’anno scorso, con un bilancio complessivamente positivo. Anche la responsabile di Lovable, in Via Santa Croce, si dimostra contenta e soddisfatta del periodo di saldi, che sta attirando gli stranieri e sta portando un aumento degli incassi.

Federico Collodi, proprietario del negozio di abbigliamento Collodi e Buchignani, ha detto la sua riguardo ai saldi: "Quest’anno c’è stato un gran movimento di stranieri, grazie al Lucca Summer Festival. Sono i turisti, infatti, i nostri clienti migliori. Negli ultimi anni abbiamo recuperato, quindi si tratta di un momento positivo".

Una delle preoccupazioni di questo periodo, però, è il caldo, che non permette alle persone di passeggiare tranquillamente tra le mura della città, e frena gli acquisti, come dice Chiara, responsabile di Verdissima: "Quest’anno è stato molto positivo per il turismo. Tuttavia, non sono gli stranieri che comprano; sono semplicemente curiosi di osservare. I saldi stanno andando abbastanza bene, ma ci sono giornate in cui il clima ci mette i bastoni tra le ruote. Forse proprio per questo motivo c’è stato un calo rispetto agli anni scorsi".

Per Martina di O.Bag store le vendite di quest’anno sono state particolari: "C’è stato movimento, però è stato un processo lento. Tutto sommato le vendite vanno bene: siamo partiti male, ma poi c’è stata una crescita graduale".

Jonny, responsabile di Modah,

è contento: "Rispetto agli scorsi anni, siamo partiti bene da subito. Abbiamo avuto un inizio con il botto, e adesso la situazione si è calmata. Non ci possiamo lamentare".

Per concludere, la proprietaria di La Fata Scalza, Giovanna Porpora ha notato un calo di acquisti nel periodo dei saldi negli utlimi anni, che sembra peggiorare di anno in anno: "I turisti, ma anche i locali, non sono più intenzionati a spendere soldi in abbigliamento, preferiscono investirli in altro".

Sara Gianneschi