Ferragosto, fare la spesa si può. Supermercati aperti, ecco dove in Toscana

Firenze, 13 agosto 2024 – Fare acquisti al supermercato anche il giorno di Ferragosto? E' possibile, un po' ovunque in Toscana e soprattutto nelle località balneari o nelle città d'arte. Le principali catene della grande distribuzione restano aperte, praticamente tutte, un po’ a macchia di leopardo. Da Conad a Lidl, ma anche Unicoop e Esselunga tengono su le saracinesche, perlomeno la mattina. Per sapere dove, è possibile consultare i siti delle catene della gdo. Qui una mappa (non esaustiva) dei supermercati aperti il 15 agosto.

Unicoop Firenze

Dei 110 punti vendita coop.fi presenti in Toscana, sono aperti solo quattro: Montramito, frazione del comune di Massarosa, Marina di Pisa, Tirrenia e Torre del Lago. L'orario è spezzato, dalle 8 alle 14 e dalle 16.30 alle 20. Aperti, a insegna Coop, anche la maggior parte dei 30 supermercati nelle zone del Casentino e Senese. Sono aperti giovedì 15 agosto, dalle 8.30 alle 13 i punti vendita di Radda in Chianti, Bibbiena, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Chianciano, Chiusi, Camucia, Montalcino, Monte San Savino, Monteroni, San Gimignano, San Quirico, Sinalunga, San Rocco, Rapolano Terme, Sarteano, San Miniato, Taverne, Rosia, Terranuova e Stia.

Unicoop Tirreno

Aperti per Ferragosto la maggioranza dei supermercati di Unicoop Tirreno. Per esempio il punto vendita di Viareggio è aperto con orario 8-20, Avenza 8-13, San Vincenzo 8-20.30, Vada 8-20, Campiglia Marittima 8-13, Castiglione della Pescaia 8-20, Porto Santo Stefano 8-14, Principina a Mare 7.30-20.30. Sull'isola d’Elba si può fare acquisti a Ferragosto nei supermercati di Porto Azzurro, Capoliveri, Rio nell'Elba, con orario continuato, e Marina di Campo, con orario spezzato 8-13 e 16-20.30. Resteranno chiusi, invece, i punti vendita di Grosseto (Pisacane, Pirandello, Emilia, Ximenes), Gavoranno, Grilli, Caldana, Monterotondo marittimo, Sticciano scalo, Sassofortino, Montieri, Roccatederighi, Castelnuovo Misericordia, Nibbiaia, Gabbro. Per ulteriori informazioni: Unicoop Tirreno.

Esselunga

La maggior parte dei supermercati Esselunga osserveranno l'orario 8-14, altri però saranno aperti fino alle 20, altri ancora saranno chiusi. Per questo l'azienda consiglia di controllare sul sito www.esselunga.it. Ecco comunque alcuni esempi. A Firenze saranno aperti il 15 agosto i punti vendita in via Masaccio, Canova, Gignoro, chiusi via Milanesi e viale De Amicis. Saracinesche giù anche nel supermercato di piazza Matteotti a Carrara, mentre sarà aperto giovedì 15 agosto il punto vendita in viale Roma 191 a Massa, orario 8-20. Aperti anche i supermercati di Livorno, in viale Petrarca 85, dalle 8 alle 20, in via Cisanello a Pisa, dalle 8 alle 14, in via Leonardo da Vinci ad Arezzo, dalle 8 alle 14, aperti dalle 8 alle 20 i punti vendita di Viareggio, in via Aurelia Nord, e Camaiore, in viale Kennedy.

Conad

"Nella complessità territoriale dei circa 190 punti di vendita della Toscana, i punti di vendita Conad rimarranno tendenzialmente aperti perlomeno la mattina di Ferragosto ed altri, soprattutto nelle città d’arte e lungo la costa Toscana, saranno aperti per l’intera giornata, per garantire il servizio anche ai turisti presenti durante il giorno di festa. Consigliamo comunque – è quanto spiega l’azienda – di servirsi sempre del sito conad.it per consultare gli orari dei singoli supermercati Conad.

Pam

Aperti per Ferragosto molti supermercati della catena Pam. Per esempio si potrà fare acquisti nei punti vendita di Grosseto (uno con orario 8-13, l'altro 8-20), di Arezzo, in via Alfieri e in via Calò, orario dalle 8 alle 20, di Siena, in piazza Rosselli, aperto dalle 8 alle 21. Per consultare le aperture straordinarie dei singoli supermercati Pam: www.pampanorama.it/punti-vendita.