Agosto a San Salvi tra musica, passeggiate e festa di Ferragosto

Firenze, 7 agosto 2024- Chille de la balanza ed agosto vivono da molti anni una perfetta sintonia, con alcuni appuntamenti ormai felicemente consolidati. Nel luogo che per oltre un secolo ha imposto a migliaia di internati una solitudine infinita, la compagnia teatrale diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, già al suo arrivo 26 anni fa ha ‘inventato’ appuntamenti per favorire presenza e partecipazione di fiorentini e non solo. Innanzi tutto le Passeggiate “C’era una volta...il manicomio”, evento cult di e con Claudio Ascoli e con Sissi Abbondanza. L’affascinante spettacolo, nato nel lontano 1999, ha superato 600 repliche con quasi 60.000 spettatori. Vanta il riconoscimento di Unesco e Consiglio d’Europa come Passeggiata patrimoniale. Prevede una prima parte nella quale sono presentati materiali su cos’erano un tempo i manicomi - e tra essi un trailer del reportage storico di Sergio Zavoli “I giardini di Abele”, e una seconda parte di largo coinvolgimento degli spettatori invitati a vivere in prima persona la realtà manicomiale che, si scoprirà, ha purtroppo tante coincidenze con la vita odierna. Non mancherà una sosta al Marco Cavallo del XI secolo, grande scultura realizzata in plastica riciclata dall’Artista Edoardo Malagigi e donata dai Chille alla città, nel centenario della nascita di Basaglia. Sono previste quest’estate tre repliche straordinarie della Passeggiata, e in una nuova edizione dal 12 al 14 agosto ore 21.30. Quest’anno al titolo originario è stato aggiunto “E ora?”, a lasciar intendere la volontà di analizzare teatralmente il Piano Operativo su San Salvi ormai in partenza, anche se tra luci ed ombre, e soprattutto l’oggi della salute mentale. A giugno, infatti, è stato presentato in Senato un disegno di legge – prima firma il senatore Zaffini di Fratelli d’Italia – che nei fatti riporta ad una vecchia psichiatria manicomiale, tra l’altro ipotizzando non ben definite “strutture idonee per l’effettuazione di osservazioni cliniche” ed un raddoppiamento dei tempi del TSO (Trattamento Sanitario obbligatorio) che, nel caso di persone in carcere, si effettuerebbe negli Istituti di pena!. Subito si è levata forte l’opposizione di psichiatri, intellettuali e comuni cittadini che stanno raccogliendo firme per opporsi al ddl Zaffini. I posti per partecipare a questa nuova Passeggiata sono davvero limitati: è obbligatoria la prenotazione e il pagamento anticipato: intero 12 euro, ridotto coop/arci 10 euro. Informazioni e prenotazioni, come per tutte le iniziative: tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected]. Ma naturalmente la giornata clou dell’agosto dei Chille è il Ferragosto con il grande concerto di Riccardo Tesi, quest’anno con una significativa novità. Ci sarà – come ormai da molti anni - Riccardo Tesi, tra i più importanti esponenti della world music internazionale, con il suo magico organetto diatonico. Nell’occasione il musicista pistoiese presenta il suo ultimo disco “La giusta distanza” con un nuovo ensemble, il Quartetto Elastico, vale a dire in compagnia di Caterina Sangineto (voce, arpa, salterio, flauto), Vieri Sturlini (chitarre, voce) e Francesco Savoretti (percussioni). Con questi compagni di viaggio Riccardo Tesi riprende la navigazione in quel mediterraneo immaginario, da sempre sua fonte di ispirazione, dando vita ad uno spettacolo inedito, con nuovi volti e composizioni: una musica solare e speziata, con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche ed evocative. Un quartetto frizzante ed elastico (incluso Tesi), votato all'inclusione, pronto di volta in volta ad ospitare a bordo musicisti che viaggiano sulla stessa rotta. Per partecipare al concerto, l’ingresso costa 15 euro intero e 12 euro ridotto coop/arci; è consigliata la prenotazione, sempre con pagamento anticipato. Ma la Festa di Ferragosto non è tutta qui. Per stare felicemente insieme e…relativamente freschi, cocomerata e apericena per tutti alle ore 19! Poi alle 20.30 – con ingresso libero ma prenotazione consigliata – proiezione di un docu-film, ricco di imperdibili interviste, realizzato da Marco Triarico. E’ sul Festival Franco Basaglia 100 che a giugno-luglio ha invaso San Salvi e non solo con teatro, film, incontri- confronti, presentazioni di libri in occasione del centenario della nascita dello psichiatra che tanto ha lottato per il definitivo superamento del manicomi in Italia. E ancora tante iniziative nell’Agosto dei Chille, a partire da “Tutti pazzi per Campana”: bus itinerante tra le città campaniane martedì 20 agosto, nel giorno anniversario della nascita del poeta di Marradi.