Cocomerata e giochi: "Pinocchio" resta aperto per tutto agosto

Che lo chiamate anguria (oppure cocomero) Ferragosto è dedicato al prelibato e fresco frutto al Parco di Pinocchio a Collodi. Una sagra che, dalle 17 alle 18.30 del 15 agosto, offre fette della delizia estiva a tutti i visitatori del famoso burattino. L’evento è gratuito e riservato ai possessori del biglietto (con almeno 1 pagante per 1 ingresso gratuito) o del pacchetto famiglia di ingresso al Parco e Giardino di Pinocchio. Il biglietto comprende anche la visita alla Casa delle Farfalle e di tutte le attività dedicate ai bambini. Sono previsti giochi d’acqua per rinfrescarsi dalla calura estiva. Poi: museo interattivo, giri sulle due vecchie giostrine degli anni Cinquanta (3-11 anni), spettacolo dei burattini, due percorsi avventura (5-14 anni), laboratorio con la Fata Turchina, ovvero quello del gadget di carta e quello dei Pasticci di Pinocchio. In caso di pioggia le attività si svolgeranno al coperto. Per tutto agosto il Parco è aperto dalle 10 alle 19. Info: 331 2098223 – www.pinocchio.it