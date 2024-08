Il centro si accende con le "Follie". Musica, giochi e oltre 80 espositori

Tutto pronto per l’evento più tradizionale dell’estate. Dal 10 al 15 torna "Camaiore d’Altri Tempi - Follie di Ferragosto", la storica mostra-mercato promozionale dedicata al mondo “di una volta” e al tempo che fu, che rivivrà nel cuore del capoluogo. La manifestazione, finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio, anche quest’anno riconferma il proprio impianto generale: dalla fiera di antiquariato, modernariato e vintage alla mostra espositiva di veicoli e mezzi d’epoca, fino all’organizzazione dei giochi di una volta e alle serate musicali in tema spiccatamente revival.

La fiera, vero cuore pulsante della manifestazione, accoglierà quest’anno oltre 80 espositori da tutta Italia e si dislocherà in via Vittorio Emanuele, piazza Diaz, piazza San Bernardino, piazza Romboni e piazza XXIX Maggio: quest’ultima ospiterà anche l’area spettacolo, con eventi musicali e di intrattenimento con un palco e una platea di sedute. A calcare il palco saranno gli Abba Dream (sabato 10), Giovanna Nocetti e Aldo Mazzantini con le canzoni degli anni 60 e 70 (domenica 11), la Fingerlips Band e il loro tributo agli anni 80 (lunedì 12), Quelli del Linus Club (martedì 13), il Concerto di Ferragosto della Filarmonica G. Puccini (mercoledì 14) e i Kinnara con il loro viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè (giovedì 15).

Inoltre sbarca a Camaiore, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, il Gran Teatro dei Burattini di Adriano Ferraiolo e figli: i burattinai più vecchi d’Europa, attivi dal 1860, con un’arte tramandata di generazione in generazione. Tanti altri gli eventi collaterali: dalla camminata “d’altri tempi” da Camaiore a Pedona di sabato 10 (organizzazione a cura del Comitato paesano), con il castello del borgo che rivivrà in un’affascinante rievocazione storica, al motoraduno a cura dell’Associazione Perla del Tirreno (domenica 11), fino alla tradizionale Tombola di Santa Maria. Il manifesto, come di consueto, è stato realizzato dal maestro Franco Benassi.

"Torniamo con un’edizione con un giorno in più rispetto allo scorso anno – commenta il vicesindaco Andrea Favilla –: sei giorni dedicato al mondo di una volta che, con la sua magia e le sue atmosfere, riesce sempre ad incantare grandi e piccini". Soddsfatto anche il consigliere delegato Nicola Rombi: "Le tante iniziative collaterali, dalla musica ai burattini, accompagneranno il cuore pulsante dell’evento: la grande mostra-mercato di antiquariato, modernariato e vintage che quest’anno arriva ad un altissimo livello di espositori: saranno oltre 80 i banchi dislocati su tutto il centro storico – le sue parole – a conferma di come le nostre “Follie” siano un vero punto di riferimento per le fiere di oggettistica del passato".