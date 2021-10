Firenze, 2 ottobre 2021 - 'Scappatella a Firenze' per Fedez e Chiara Ferragni che sono arrivati nel capoluogo toscano per "vedere la scultura di Francesco Vezzoli inaugurata oggi in piazza della Signoria".

A scriverlo è lo stesso cantante in alcuni post apparsi in una storia pubblicata su Instagram. La coppia vip, secondo quanto si ricava dalle immagini, ha visitato la mostra di Jeff Koons a Palazzo Strozzi e poi l'installazione in piazza della Signoria. Con loro, in una foto davanti alla statua del leone, monumentale, anche l'artista Vezzoli. "Primo artista contemporaneo italiano ad esporre una scultura nel più grande museo a cielo aperto del mondo", ha voluto commentare Fedez. I due, secondo quanto si apprende, hanno visitato anche il museo di Palazzo Vecchio.

Non è la prima volta che la coppia visita la Toscana. I Ferragnez tra l'altro a maggio hanno scelto la Maremma per festeggiare il compleanno di Chiara.

