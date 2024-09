Rignano perde un pezzo di storia: chiude il bar pasticceria Feroci

Rignano sull’Arno (Firenze), 26 settembre 2024 – Rignano perde un pezzo della sua storia: dopo 64 anni di attività ha chiuso il bar pasticceria Feroci, da tempo punto di riferimento per i cittadini rignanesi e non solo. I locali, situati in Piazza XXV Aprile, hanno rappresentato per tutto questo tempo una sorta di “centro” del paese dove ci si incontrava per un caffè, una colazione, per gustare un’ottima pasticceria o per fare due chiacchiere in compagnia. Alla domanda “Dove ci vediamo?” La risposta ricorrente era “Dal Feroci!”

L’augurio che arriva dell’amministrazione comunale è quello che il bar Feroci possa rinascere in un futuro non troppo lontano e che quindi torni ad essere quello che era un tempo. Non solo per bere un caffè, ma anche un luogo di incontro e di socialità quale è stato fino a poco tempo fa.